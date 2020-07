Conte rinsalda l'asse con Portogallo e Spagna a una settimana dal Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Portogallo e Spagna evidenzia piena sintonia sulla necessità di un accordo sul piano di ripresa europeo "senza compromessi al ribasso". Lo stesso Conte ha escluso da Madrid l’esistenza di un "fronte dei paesi del Sud Europa", alternativo a quello dei “paesi frugali” che si oppongono alle sovvenzioni ed alla mutualizzazione del debito, anche se un certo divario sembra rimanere ad ormai una settimana dall’appuntamento decisivo del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. La riunione odierna con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha osservato Conte, “e anche ieri l’incontro con il premier Antonio Costa rafforzano la nostra unità d’intenti, ma non parlerei di un fronte del Sud. Non è questione di Italia, Spagna e Portogallo. Noi siamo partiti con una visione politica molto chiara nata da nove paesi, ora siamo molti di più”, ha detto Conte in conferenza stampa a Madrid. “Se ci sono paesi che esprimono dei distingui, ben venga, l’Ue è composta da 27 paesi. Ma questo non vuol dire che bisogna trovare un minimo comune denominatore perché vorrebbe dire identificare una risposta che non servirebbe a nessuno”, ha detto il premier. “L’Ue deve esprimere una risposta politica, ambiziosa ed elevata. È la posizione di tutti, poi ci sono alcuni dettagli su cui si può lavorare. È giusto lavorare su questo impianto ma non bisogna mettere in discussione una risposta a una crisi straordinaria”, ha detto Conte. In un'intervista al quotidiano spagnolo "La Vanguardia" il premier ha sottolineato il ruolo decisivo della Francia, che da subito si è schierata a sostegno della posizione italiana sul Recovery Fund, apprezzando anche l'azione del cancelliere tedesco Angela Merkel nel rafforzare la consapevolezza della necessità di una risposta straordinaria ad un emergenza senza precedenti.Secondo Conte, come Ue “dobbiamo osare” in quanto una risposta europea è “di comune interesse”. Queste iniziative sono nell’interesse non solo dei singoli paesi, ma dell’Ue, in quanto sarebbe “in gioco il mercato unico, che senza una risposta forte e coordinata europea verrebbe distrutto, insieme alle catene di valore e alle nostre economie, perdendo competitività a livello mondiale”. Il presidente del Consiglio ha infatti ricordato come l’Europa sia coinvolta in una “competizione molto impegnativa con le altre economie del mondo”. Per questo motivo, l’Ue “deve reagire subito”, con unità, “e tornare a essere competitiva”. Il Consiglio europeo della prossima settimana, il primo da quando la Germania ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, sarà decisivo anche per l'adozione del nuovo Quadro finanziario pluriannuale. Tanti i temi posti sul tavolo dalla presidenza di turno tedesca nell'ottica di un rilancio sostenibile dell'Ue, ma la priorità indifferibile la prossima settimana a Bruxelles sarà legata all'accordo sul Recovery Fund.Nella conferenza stampa di ieri sera a Lisbona, insieme al premier portoghese Costa, Conte ha chiarito che la proposta della Commissione Ue sul Recovery Fund è “la linea rossa”: l’Italia non accetterà un compromesso al ribasso. "La linea rossa è che la risposta deve essere politica, forte e ambiziosa. Non mi chiedete i dettagli. Qualsiasi soluzione di compromesso al ribasso non è accettabile. Poi ci sono degli aspetti sul Quadro finanziario pluriennale su cui possiamo ancora discutere. Ci sono dei margini per trovare delle soluzioni condivise ma rimettere in discussione la proposta della Commissione per me quella è la linea rossa”, ha aggiunto Conte. - E' "essenziale" che gli Stati dell'Ue possano coordinare delle posizioni congiunte per definire una "rotta comune" affinché dalla prossima settimana si possa raggiungere una decisione insieme alla Commissione europea che deve essere "robusta" per affrontare al meglio le pesanti conseguenze della pandemia del coronavirus, ha affermato da parte sua Costa. Secondo il premier portoghese, "non si tratta di una nuova troika o di un assegno in bianco, ma è una responsabilità che dobbiamo assumerci tutti insieme" come "ambizione comune" in quanto "o ne usciamo tutti insieme o non ne esce nessuno.Il premier Conte può contare certamente su delle sponde a Lisbona e Madrid, come emerso dalle dichiarazioni dei capi di governo dei due paesi. “L'accordo sul piano di ripresa deve essere raggiunto entro luglio", ha detto Sanchez evidenziando come l’Ue sia stata la risposta alla Seconda Guerra mondiale e come oggi sia chiamata deve essere anche la "risposta alla pandemia". Un accordo europeo ambizioso sul Recovery Fund, secondo Sanchez, sarà un "passo senza precedenti" nella storia del progetto comune europeo. Il premier spagnolo ha poi rimarcato l'importanza dell'alleanza tra Spagna e Italia nel presentare una visione comune, evidenziando che anche i Paesi che mostrano una certa "reticenza" nei confronti "di quello che proponiamo beneficiano anche del mercato comune europeo". Secondo quanto convenuto da Conte e Sanchez, la pandemia ha rinsaldato i rapporti tra Italia e Spagna: il premier spagnolo ha auspicato di poter organizzare un nuovo vertice intergovernativo tra i due paesi entro la fine dell’anno, se le condizioni della pandemia lo permetteranno, dopo l’ultimo avvenuto nel 2014.Nella conferenza stampa congiunta a Madrid, si è parlato anche del futuro presidente dell’Eurogruppo. In merito alla nomina di Nadia Calvino come nuovo presidente dell'Eurogruppo "preferisco lavorare in silenzio" ma sono "ottimista" per consentire alla Spagna di raggiungere questo traguardo, ha affermato Sanchez. "Penso che Nadia Calvino abbia delle qualità che permettano di mettere in secondo piano le logiche di partito e appartenenza", ha spiegato, evidenziando, allo stesso tempo, l'importanza di un maggior coinvolgimento sempre maggiore delle donne nei posti centrali. Il premier Conte, ha ribadito il sostegno dell'Italia al ministro dell'Economia spagnolo, affermando che si tratta di "un'ottima candidatura" per l'Eurogruppo che potrà far bene nell'interesse di tutti. "Non verrà appoggiata perché donna, ma il fatto che sia donna è un valore aggiunto", ha concluso Conte. (Res)