Spagna-Italia: Conte, legati da esperienza comune e da obiettivi condivisi

- Spagna e Italia hanno affrontato l’esperienza del coronavirus in modo simile e ne stanno uscendo insieme, condividendo informazioni e collaborando. Lo ha affermato oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un saluto al personale dell’ambasciata d'Italia a Madrid. Parlando dell’invito ricevuto dal premier spagnolo Pedro Sanchez, Conte ha sottolineato la necessità di dare maggiore forza al legame con Madrid, ribadendo l’importanza dello scambio politico odierno sulla base di valori e interessi condivisi. Con Sanchez “abbiamo costruito negli ultimi tempi un grande rapporto, nell’interesse comune e reciproco”, ha detto Conte, parlando di un’esperienza “che lascerà dei segni, che rimarrà nei libri di storia”. Spagna e Italia “hanno affrontato questa esperienza in modo coevo, similare, ne stanno uscendo insieme”, gestendo questa fase della pandemia scambiandosi informazioni e collaborando. Questo destino comune “rafforzerà i nostri legami”, ha detto Conte. (segue) (Spm)