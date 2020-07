Spagna-Italia: Conte, legati da esperienza comune e da obiettivi condivisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prospettiva politica che affrontiamo ci vede uniti, ci stiamo battendo con lungimiranza politica in una prospettiva comune di rilancio dell’intera Europa”, ha proseguito. Si tratta, secondo il premier, di un momento storico in cui tutte le istituzioni europee, tutti capi di Stato e di governo sono chiamati a cogliere il significato di questa esperienza e condividere il senso di uno sforzo comune. Si rende dunque necessario uscire quanto prima dalla fase emergenziale, sostenendo la ripresa economica. Per Conte “non è un discorso di una ripresa dell’Italia, della Spagna, del Portogallo o della Francia”, perché “se non ci riprendiamo noi, se non veniamo accompagnati dall’Europa in questo sforzo, è l’Europa che non si riprende”. “Non abbiamo alternative se vogliamo un’Europa forte”, e consegnare ai nostri figli un paese migliore, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Rivolgendosi al personale dell’ambasciata, Conte ha poi espresso il proprio ringraziamento a tutti i presenti, che hanno consentito il ritorno in patria “di 18 mila nostri connazionali”, anche per via di “un grandissimo lavoro fatto con la Farnesina”. Conte ha infine elogiato il corpo diplomatico che ha “continuato a presidiare il luogo di lavoro rappresentando l’Italia, con grande senso di responsabilità, dignità e coraggio”. (Spm)