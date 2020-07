Bosnia: capo delegazione Ue, il paese è desideroso di compiere progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina è un paese desideroso di compiere dei passi in avanti e un numero significativo dei suoi cittadini vuole entrare nell'Unione europea: lo ha detto il capo della delegazione Ue a Sarajevo, Johann Sattler, al termine di un incontro degli ambasciatori del Quintetto con i rappresentanti delle Camere del parlamento bosniaco. "La Bosnia-Erzegovina desidera compiere ulteriori passi in avanti e un numero significativo dei suoi cittadini vuole diventare parte dell'Ue. Per ottenere questo avremo bisogno di molti altri passi e buoni risultati, come quelli che abbiamo avuto l'opportunità di vedere oggi con la messa a punto di una soluzione che consentirà le elezioni a Mostar. E' un risultato che salutiamo con favore, è stato un buon giorno per questo paese", ha detto Sattler che ha preso parte all'incontro, secondo quanto riferito dal sito "Klix". (segue) (Seb)