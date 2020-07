Bosnia: capo delegazione Ue, il paese è desideroso di compiere progressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti di aver ricevuto assicurazioni dai leader di partito sul fatto che alcune cose possono essere realizzate entro la fine di settembre, e sicuramente prima delle elezioni locali in Bosnia-Erzegovina. Sto parlando di una legislazione che includa le modifiche alla legge sul Consiglio superiore della magistratura e sui procuratori, il conflitto di interesse, sto parlando della legge sugli appalti pubblici, dell'adozione di una strategia per lavorare sui casi di crimini di guerra e siamo stati sicuramente lieti di aver sentito delle rassicurazioni e valutazioni positive. Per quanto riguarda le elezioni locali, è chiaro che non si possono tenere senza dei mezzi finanziari attinti dal bilancio e accogliamo con favore le rassicurazioni sul fatto che entro il 21 luglio verrà approvato il bilancio che garantirà questa possibilità", ha detto Sattler. (Seb)