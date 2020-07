Nato-Ucraina: Stoltenberg incontra vicepremier Stefanishyna, focus su priorità governo e partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto oggi un colloquio con il vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea ed euro-atlantica, Olha Stefanishyna, con la quale ha affrontato il tema delle priorità del nuovo governo ucraino e della forza del partenariato Nato-Ucraina. Lo si apprende dall'Alleanza. Il segretario generale ha accolto con favore lo status dell'Ucraina come partner rafforzato, che riconosce i contributi del paese alla sicurezza euro-atlantica. Stefanishyna ha anche partecipato a una riunione della Commissione Nato-Ucraina e ha informato gli alleati sugli sforzi di riforma dell'Ucraina e sulla situazione di sicurezza dentro e intorno al paese. Gli alleati hanno ribadito l'impegno della Nato nei confronti della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno elogiato l'Ucraina per il suo impegno a favore di una soluzione pacifica del conflitto nell'Ucraina orientale. La Nato ha inoltre sottolineato l'importanza di attuare le riforme interne, in particolare nel settore giudiziario, per quanto riguarda la lotta alla corruzione e nel settore della sicurezza e della difesa. Il vice segretario generale, Mircea Geoana, che ha presieduto l'incontro, ha osservato che il programma nazionale annuale dell'Ucraina per il 2020 rimane un buon quadro per garantire progressi nelle riforme. L'incontro è stato anche un'opportunità per la Commissione Nato-Ucraina di discutere i passi pratici per portare avanti l'agenda del partenariato congiunto. (Beb)