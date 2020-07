Francia: fonti stampa, Alstom propone cessione sito produzione per acquisire Bombardier Transport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore delle infrastrutture ferroviarie, proporrà domani alla Commissione europea una serie di concessioni per ottenere il via libera all'acquisizione di Bombardier Transport, controllata della società canadese Bombardier. Tra queste, spiegano alla stampa francese tre fonti vicine al dossier, c'è quella che prevede la cessione di uno stabilimento dove vengono prodotti treni regionali in Francia. Alstom non ha voluto commentare la notizia, mentre Bombardier non era disponibile per rilasciare dichiarazioni in merito. (Frp)