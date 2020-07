Tav: Gariglio (Pd), con Telt commissario non serve, stop a mini-Tav di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Gariglio, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti di Montecitorio, evidenzia che "il governo, inserendo la Tav come infrastruttura prioritaria nel documento 'Italia Veloce' , ha ribadito che l'opera verrà completata e che in Val di Susa l'ammodernamento del tratto ferroviario già presente consentirà risparmi sostanziali di tempo e denaro. "Si tratta di un passo avanti significativo - afferma il parlamentare in una nota - che pone fine ad ogni illazione. Ritengo inoltre che la polemica sul Commissario sia surreale e fuorviante: quando i lavori vanno avanti (e Telt in questo caso sta facendo la sua parte) non occorre. È invece opportuno che il governo sblocchi la nomina del Presidente dell'Osservatorio sulla Torino - Lione per garantire che le opere accessorie sul territorio vengano realizzate nei tempi stabiliti". (segue) (Com)