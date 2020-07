Tav: Gariglio (Pd), con Telt commissario non serve, stop a mini-Tav di Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente del Pd, "quello che occorre ora, come chiesto dal sistema economico e produttivo di Torino e Piemonte, è evitare la mini-Tav, lanciata qualche mese da Matteo Salvini. La Tav deve integrarsi con il sistema logistico di Torino ma utilizzare l'attuale linea ferroviaria, come proposto dal segretario della Lega, sarebbe folle perché comporterebbe l'abbattimento di oltre 100 palazzi, farebbe percorrere pericolosamente i treni merci accanto alle abitazioni e penalizzerebbe le tratte utilizzate oggi dai pendolari. Quello che occorre - continua Gariglio -, come già peraltro inserito nel Contratto di programma tra Rfi e Stato, è la realizzazione del nuovo tratto tra Avigliana e Orbassano che garantirebbe una interazione efficace tra la Tav e l'interporto di Torino. Questa opera, il cui costo è stimato in circa 1700 milioni di euro e la cui progettazione è già stata finanziata, è indispensabile per la Torino-Lione". (Com)