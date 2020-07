Cina: viceministro Esteri Le, cooperazione con Usa inevitabile, "impossibile escludere un mercato di 1,4 miliardi di persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formare un blocco anti-cinese equivale a dividere il villaggio globale e va in contrasto con la tendenza dei tempi: la Cina non sarà isolata e la cooperazione con gli Stati Uniti è una tendenza inarrestabile. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, nel corso di un dialogo in videoconferenza sulle relazioni Cina-Stati Uniti organizzato dall'Istituto cinese per gli affari esteri e l'Asia Society. "Di fronte a una pandemia mai vista prima e alle nuove minacce e sfide costantemente emergenti, il mondo guarda alla Cina e agli Stati Uniti perché forniscano risposte a queste crisi attraverso una stretta cooperazione e un'interazione attiva, mentre la parte statunitense sta diventando sempre più ossessionata dalla 'competizione strategica', dal 'disaccoppiamento' e da una nuova Guerra fredda con la Cina, peggiorando ulteriormente l'intera situazione", ha spiegato Le. Secondo il viceministro, la concorrenza tra i due paesi non dovrebbe essere un "gioco a somma zero" ed è pericoloso per gli Stati Uniti sfruttare i cosiddetti "costi proporzionali" per attaccare la Cina. "Il vero nemico degli Stati Uniti non è la Cina. È il virus invisibile e le crescenti minacce alla sicurezza", ha aggiunto. (segue) (Cip)