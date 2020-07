Cina: viceministro Esteri Le, cooperazione con Usa inevitabile, "impossibile escludere un mercato di 1,4 miliardi di persone" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sottolineare che il "disaccoppiamento" non beneficia nessuno e che la globalizzazione è alla base della vita nel mondo di oggi, Le ha osservato che durante la pandemia la Cina è tornata ad essere il più grande partner commerciale degli Stati Uniti e le imprese statunitensi sono ancora più interessate all'enorme mercato del paese asiatico. "Né la Cina né gli Stati Uniti possono plasmare l'altro a propria immagine e le relazioni fra i due paesi non dovrebbero essere guidate da ideologie. Nessun tentativo di recidere gli stretti legami tra il Partito comunista cinese e il popolo avrà mai successo", ha sottolineato Le. Il viceministro, ha ribadito che la Cina, seguendo sempre il principio di non interferenza negli affari interni degli altri, non ha intenzione di intromettersi nelle elezioni statunitensi. "È impossibile escludere un mercato di 1,4 miliardi di persone", ha aggiunto. "Come forza per la stabilità in un mondo instabile, la Cina apporta certezza in un contesto di rapido cambiamento ed energia positiva per la governance globale, la sua assistenza e il suo sostegno ad altri paesi non servono interessi egoistici e non hanno vincoli. La Cina non è in alcun modo alla ricerca di influenza o predominanza geopolitica. Ciò che il paese spera di fare è fornire più beni fruibili per la comunità internazionale in un momento di crisi e aumentare la propria responsabilità come paese", ha spiegato il viceministro. (segue) (Cip)