Cina: viceministro Esteri Le, cooperazione con Usa inevitabile, "impossibile escludere un mercato di 1,4 miliardi di persone" (3)

- Per quanto riguarda gli affari di Hong Kong, Le ha ribadito che la Cina si oppone fermamente alle infondate accuse statunitensi e alle sanzioni contro la legislazione a tutela della sicurezza nazionale in città. "Chiaramente, la legislazione sulla sicurezza nazionale è un modo per esercitare la sovranità ed è una pratica internazionale comune. La legge è progettata per rendere responsabile un numero molto limitato di criminali che mettono gravemente a rischio la sicurezza nazionale. Ciò non pregiudica l'alto grado di autonomia di Hong Kong, i diritti e le libertà dei residenti, né i diritti legittimi e interessi degli investitori stranieri a Hong Kong. Sono pienamente fiducioso che la legge sulla sicurezza nazionale porterà a una Hong Kong più stabile, prospera e attraente", ha sottolineato Le. (segue) (Cip)