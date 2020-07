Cina: viceministro Esteri Le, cooperazione con Usa inevitabile, "impossibile escludere un mercato di 1,4 miliardi di persone" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando ai rapporti tra Cina e Usa, secondo Le i due paesi devono gestire le differenze attraverso il dialogo e la cooperazione e cercare di soddisfare gli interessi e le preoccupazioni fondamentali degli altri: maggiori sono le difficoltà e le tensioni, più è imperativo parlare tra Pechino e Washington e costruire fiducia. Il viceministro Le ha affermato che i meccanismi di comunicazione e dialogo esistenti non dovrebbero essere abbandonati e che sono anche necessari nuovi modi e canali di dialogo. "Dovremmo collaborare ovunque e quando possibile e gestire al meglio delle nostre capacità le differenze che persistono", ha detto. Sul futuro delle relazioni fra Cina e Stati Uniti Le si è detto positivo; ha sottolineato che, "sebbene la relazione sia cosparsa di nuvole scure, il cielo non cadrà e il sole alla fine brillerà di nuovo". "Credo che i due popoli abbiano la volontà e la saggezza di trovare la strada per vivere insieme su questo pianeta in pace e cooperare tra loro per ottenere risultati vincenti", ha concluso. (Cip)