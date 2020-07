Cooperazione: Libia, giunti a Roma due bambini per ricevere cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani libici sono giunti oggi a Roma nell’ambito di un’iniziativa dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e dell’organizzazione non governativa “Emergenza Sorrisi”. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Tripoli su Twitter. In Italia i due giovani libici saranno sottoposti a un’operazione chirurgica avanzata, nel quadro di un’iniziativa italiana a sostegno di un futuro migliore per i bambini libici. Si tratta in particolare di due bambini con gravi malformazioni e ustioni che saranno presto raggiunti da un terzo minore originario del Fezzan. Il progetto è teso ad aiutare i bambini provenienti da tutto il paese ed è iniziato con 15 ragazzi provenienti da Zintan con gravi problemi cardiaci che sono stati curati dall’equipe del Gaslini di Genova: i più gravi sono stati trasferiti in Italia, mentre gli altri sono stati operati a Tunisi durante le visite dei medici. L’iniziativa include altri 15 bambini provenienti da Bengasi e affetti da una grave leucemia: a causa della pandemia di Covid-19, tuttavia, solo dieci di loro hanno superato una prima fase di controllo e i preparativi per il trapianto effettuato, finora, su due di loro. (Lit)