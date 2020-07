Balcani: coronavirus, presidenti Austria, Croazia e Slovenia su turismo e confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Austria, Croazia e Slovenia hanno auspicato un rapido ritorno alla normalità dopo la pandemia da Covid-19. In una riunione tenuta oggi a Vienna, i capi di Stato dei tre paesi hanno discusso della situazione attuale relativa all'emergenza sanitaria, alla ripresa economica, in particolare nel settore turistico, e all'apertura dei confini. Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, in una conferenza stampa congiunta ha invitato i cittadini austriaci a visitare la costa croata quest'estate, poiché il paese "è sicuro" dal punto di vista epidemiologico. "La costa è grande, scarsamente popolata e ci sono poche persone. Vi stiamo aspettando", ha dichiarato Milanovic. Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha sottolineato che è "nell'interesse dei tre paesi" mantenere aperti i confini e che, da tirolese, "ha piena comprensione per le persone che vogliono andare al mare". Alla domanda dei giornalisti sul numero di test effettuati finora in Croazia, circa 4 volte meno che in Austria, Milanovic ha replicato che gli ospedali croati non sono gravati da un grande numero di pazienti Covid e che solo un numero molto limitato di persone è in terapia intensiva. (segue) (Seb)