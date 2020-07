Balcani: coronavirus, presidenti Austria, Croazia e Slovenia su turismo e confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sloveno Borut Pahor ha sottolineato che la Slovenia, l'Austria e la Croazia hanno dimostrato che "è possibile vivere in un modo relativamente normale" anche con il coronavirus, con confini aperti e il proseguimento delle attività economiche se le persone si attengono alle misure sanitarie precauzionali. Van der Bellen ha ribadito che i tre paesi condividono l'interesse a prevenire il collasso del turismo e che l'economia austriaca dipende dalle economie vicine. "Molti in Austria non sono consapevoli di quanto siamo economicamente intrecciati con altri paesi come la Croazia, la Slovenia o la Slovacchia. È nel nostro interesse che la crisi economica venga superata il prima possibile", ha affermato il presidente austriaco. (Seb)