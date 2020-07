Roma: mancato rispetto norme anticovid, chiusi 16 banchi via Cave Ardeatine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici banchi di vendita al mercato di via delle Cave Ardeatine sono stati chiusi dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per il mancato rispetto delle norme a contrasto della diffusione della Covid-19. Gli agenti del I Gruppo hanno constatato una serie di irregolarità relative al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, l'assenza dei gel disinfettanti e di un idoneo distanziamento tra i banchi di vendita, una situazione tale da rendere impossibile il rispetto delle norme previste per la tutela della salute pubblica. Per questo motivo è stata disposta la sospensione momentanea delle attività e 16 addetti sono stati sanzionati. (Rer)