Russia-Africa: Lavrov, prossimo vertice si terrà nel 2022 in un Paese africano

- Il prossimo vertice Russia-Africa si terrà nel 2022 in uno degli Stati africani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Abbiamo concordato di preparare proposte appropriate che ci consentiranno di iniziare a lavorare all'ordine del giorno del prossimo vertice che, come ho detto, è previsto per il 2022", ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa a seguito di colloqui con i ministri degli Esteri della troika dell'Unione africana (Repubblica democratica del Congo, Egitto e Sudafrica). Il precedente vertice Russia-Africa si è tenuto a Sochi nell'ottobre 2019 su iniziativa della Russia, presieduto da Vladimir Putin e dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. (Rum)