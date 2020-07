Giustizia: Ostellari (Lega), maggioranza va sotto, via libera in commissione a "Giornata in memoria vittime errori giudiziari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, annuncia che "la commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge 1686 per l’istituzione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari', anche grazie al contributo di Italia viva, che ha votato in difformità rispetto alla maggioranza. Anche se il ministro Bonafede finge di non saperlo - sottolinea il parlamentare in una nota -, nel nostro Paese ogni giorno 3 persone finiscono in galera benché innocenti. Per sensibilizzare l’opinione pubblica proponiamo di istituire una giornata di riflessione sul valore della libertà, della presunzione di non colpevolezza quale regola di giudizio e sul giusto processo. La data scelta è il 17 giugno, anniversario dell’arresto di Enzo Tortora, avvenuto nel 1983. Il testo - conclude Ostellari - ora possa all’esame dell’Aula. Contiamo sul senso di responsabilità di tanti parlamentari, di tutti i gruppi, per una rapida e definitiva approvazione". (Com)