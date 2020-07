Cultura: Pedica (Pd), Raggi chiami come vuole l'Estate romana ma non la faccia restare ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Partito democratico Stefano Pedica chiede che partano le iniziative dell'Estate romana. "Raggi può chiamarla come vuole, anche estate grillina, ma nella Capitale non si può assistere inermi all'impoverimento della cultura. Raggi ripristini il 'Modello Roma', quel progetto che ha portato alla nascita di iniziative come l'Estate romana. Anche con le misure restrittive a causa del Covid si può fare l'Estate romana con un po' di responsabilità da parte di tutti - aggiunge -. Raggi faccia in modo che l'Estate romana non resti solo un ricordo".(Com)