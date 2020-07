Usa-Cina: Pompeo, negheremo a Pechino l'accesso ai dati dei nostri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa prenderà provvedimenti per garantire che il governo cinese non ottenga alcun accesso alle informazioni private dei cittadini statunitensi attraverso le piattaforme di telecomunicazione e di social media. Lo ha detto oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della sua tradizione conferenza stampa del mercoledì. In riferimento alle sue dichiarazioni sulla possibile messa al bando dei social cinesi, tra cui TikTok, Pompeo ha precisato che il provvedimento al vaglio non è mirato ad una particolare azienda ma costituisce una questione di sicurezza nazionale. “I commenti che ho fatto su una determinata azienda all'inizio di questa settimana rientrano nel contesto in cui valutiamo la minaccia del Partito comunista cinese”, ha detto il segretario di Stato. “Quindi quello che faremo sarà intraprendere azioni che preservino e proteggano tali informazioni e neghino al Partito comunista cinese l'accesso alle informazioni private che appartengono ai cittadini americani”, ha aggiunto. (segue) (Nys)