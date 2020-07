Usa-Cina: Pompeo, negheremo a Pechino l'accesso ai dati dei nostri cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Pompeo aveva dichiarato che gli Usa "valuteranno sicuramente" il divieto delle app cinesi di social media, incluso TikTok. "È qualcosa che stiamo valutando", aveva detto Pompeo in un'intervista a "Fox News". I legislatori statunitensi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nazionale per il trattamento dei dati degli utenti da parte di TikTok, sottolineando in particolare le leggi cinesi che impongono alle società di quel paese di "supportare e cooperare con il lavoro di intelligence controllato dal Partito comunista cinese". L'app TikTok, che non è disponibile in Cina, ha cercato di prendere le distanze dalle sue radici cinesi per attirare un pubblico globale e ha sottolineato la sua indipendenza dalla Repubblica Popolare. TikTok, una piattaforma per la condivisione di videoclip di proprietà della ByteDance cinese, è stata recentemente bandita in India insieme ad altre 58 app cinesi, dopo lo scontro armato verificatosi al confine tra India e Cina. La stampa internazionale ha riferito che TikTok uscirà dal mercato di Hong Kong in pochi giorni, dopo l'attuazione da parte della Cina di una nuova legge sulla sicurezza nazionale per la città. (Nys)