Italia viva: presentati a Roma i coordinatori municipali in vista delle amministrative 2021

- Italia viva Roma ha presentato la squadra dei coordinatori municipali, una donna e un uomo per ogni municipio, alla presenza del leader nazionale Matteo Renzi. "Siamo grati a Renzi - affermano Marco Cappa ed Eleonora De Santis, coordinatori di Italia viva Roma - per averci trasmesso grande entusiasmo e una visione della nostra città importante. Ai coordinatori municipali il compito cruciale di proseguire nell'opera di radicamento sui territori e nella costruzione di una proposta politica rappresentativa delle istanze e dei problemi di ciascun quadrante della Capitale. Buon lavoro a tutti e a ciascuno dei nuovi coordinatori che insieme al coordinamento cittadino, ai parlamentari romani, ai consiglieri regionali, agli assessori e consiglieri municipali, ai comitati, iscritti e simpatizzanti promuoveranno un lavoro fondamentale in vista delle elezioni amministrative 2021. La città di Roma ha bisogno di competenza e passione, noi siamo al lavoro per promuovere idee e proposte al servizio dei cittadini romani". Questa la lista dei coordinatori municipali: I Municipio Chiara Mirabella e Fabrizio Barbone; II Municipio Agnese Di Santo e Marco Dolfi; III Municipio Anna Punzo e Fabio Cerritelli; IV Municipio Simonetta Piezzo e Giancarlo Cosenza; V Municipio Giulia Candelori e Fabrizio Garroni; VI Municipio Claudia Tabolacci e Marco Argenti; VII Municipio Anna Gloria Simonucci e Davide Silvestri; VIII Municipio Silvia Checchi e Riccardo Pierpaolo Vinci; IX Municipio Patrizia Deitinger e Massimo Nozzi; X Municipio Angela Solanini e Giorgio Di Sarno; XI Municipio Marianna Sementa e Alberto Andreoni; XII Municipio Patrizia Di Carlo e Carlo Zaupa; XIII Municipio Arianna Ugolini e Gianluca Salvicchi; XIV Municipio Maila Sansaini e Lorenzo Dulcetti; XV Municipio Cristina Candidi Rosi e Mirko Bucci. (Com)