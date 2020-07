Coronavirus: 49 nuovi casi, 38 guariti e nessun decesso in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 36 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale a seguito di test sierologici. Dei 49 casi, 40 interessano le province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, su 13 nuovi positivi riscontrati in provincia di Parma, tutti asintomatici e in isolamento domiciliare, 9 fanno riferimento a lavoratori impiegati in attività produttive della Bassa parmense, entrati in contatto con i casi positivi relativi al focolaio in un’azienda cooperativa con sede legale in Lombardia, in provincia di Mantova". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Le nuove guarigioni sono 38. Nessun decesso è stato riscontrato". (Ren)