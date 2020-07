Iran: Pompeo, Consiglio di sicurezza deve estendere embargo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo carico di armi destinato ai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi in Yemen lo scorso 28 giugno testimonia la necessità di estendere l’embargo sulle armi all’Iran, in scadenza a ottobre, per prevenire ulteriori conflitti. Lo ha detto oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un briefing con la stampa. “L’Iran non ha rispetto l’embargo che scadrà tra quattro mesi. Un’altra spedizione di armi destinate agli Houthi è stata intercettata il 28 giugno dalle forze degli Stati Uniti dei suoi partner”, ha detto Pompeo, precisando che il carico conteneva 200 Rpg, oltre 70 fucili d’assalto Ak-47, 21 missili- terra e da attacco a terra, diversi missili anticarro e altre armi avanzate. “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve estendere l’embargo sulle armi all’Iran per prevenire ulteriori conflitti. Nessuna persona seria può pensare che l’Iran possa usare le armi che riceve che scopi pacifici”, ha aggiunto Pompeo.(Res)