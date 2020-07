Polonia: presidenziali, aumentano le richieste per voto all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 152 mila polacchi residenti all'estero hanno chiesto di votare al secondo turno delle elezioni presidenziali in programma domenica 12 luglio. Questo dato riguarda solo le persone che non hanno votato al primo turno o hanno cambiato il loro attuale luogo di voto. La portavoce del ministero degli Esteri Monika Szatynska-Luft ha spiegato che, nei paesi in cui è consentito ai polacchi votare per le presidenziali andando di persona, è ancora possibile dichiarare la propria volontà a partecipare alle elezioni fino a domani. La registrazione effettuata prima del primo turno rimane comunque valida. Considerando le quasi 400 mila domande di voto al primo turno, il 12 luglio al secondo turno, oltre mezzo milione di persone potranno quindi votare alle elezioni all'estero. A causa della pandemia e delle restrizioni nei singoli paesi, la stragrande maggioranza dei polacchi all'estero voterà per corrispondenza. Le commissioni elettorali all'estero riceveranno i voti per corrispondenza dagli operatori postali e dai corrieri anche il giorno della votazione fino alle 21.00 ora locale.(Vap)