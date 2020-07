Ue: Amendola, da marzo fatti molti passi avanti su strumenti ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo sono stati fatti molti passi in avanti sugli strumenti di ripresa economica dopo la crisi del coronavirus, ma ora manca ultimo tassello, ovvero l’accordo del Consiglio europeo. Lo ha affermato oggi il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, intervenendo a “Sky Tg 24 Economia”. La posizione dell’Italia è stata apprezzata in seno all’Unione europea, ha detto Amendola, con i paesi “frugali” che “si sono detti favorevoli” a usare tale strumento, di ricorrere al mercato creando un fondo per investimenti. Da marzo il governo italiano ha lavorato in maniera compatta portando avanti la propria posizione, ha proseguito Amendola, sottolineando come da 9 siano ormai 23 i paesi che seguono la nostra proposta, e questo si è visto anche dalla spinta data dal cancelliere tedesco Angela Merkel parlando oggi al Parlamento europeo. (Res)