Camera: domani audizioni su rappresentanza di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 9 luglio, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, la commissione Affari costituzionali della Camera svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi: ore 14.20, rappresentanti di Amcham Italy (American chamber of commerce in Italy); ore 14.40, rappresentanti di Nomos centro studi parlamentari. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)