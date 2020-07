Coronavirus: 71 nuovi casi e 12 morti in Lombardia, calano i ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 10.675 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Un numero superiore ai 53 nuovi casi segnalati ieri, quando i tamponi effettuati nella regione erano stati però solo 3.380. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. Dei 71 nuovi casi, 24 sono stati scoperti a seguito di test sierologici e 23 tamponi sono risultati “debolmente positivi”. I guariti/dimessi sono oggi 673 (ieri 458) e i morti 12 (ieri 13), che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 16.725. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, che raggiungono quota 34 (ieri 36) e quelli non in terapia intensiva, 211, 18 meno di ieri.(Rem)