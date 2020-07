Fase 3: Boccia, alcuni comportamenti irresponsabili ma casi isolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inutile negarlo: da quando lentamente siamo ripartiti con le nostre gambe a partire dal 3 giugno ci sono stati alcuni comportamenti irresponsabili ma sono vicende isolate". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo a "La vita in diretta estate" su Rai1. "Dobbiamo dirlo: chi in un luogo chiuso non mette la mascherina e non osserva le regole - ha aggiunto - fa male a tutti e questo non è ammissibile". (Rin)