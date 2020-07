Sud Sudan: governatore Banca centrale, serve alternativa alle entrate petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Sudan ha bisogno di un "piano B" per rilanciare l'economia, nel quadro dell'attuale pandemia di coronavirus che ha colpito anche il paese. Lo ha detto il governatore della Banca centrale, Gamal Abdalla Wani, spiegando che l'economia locale è stata severamente colpita dall'impatto della pandemia di Covid-19 , ed osservando che questo è accaduto perché il governo non aveva né un "piano B" né un "piano C" a parte le entrate petrolifere. Il Sud Sudan dipende fortemente dalle esportazioni petrolifere: se prima dello scoppio della guerra, nel 2013, il paese produceva 350 mila barili al giorno, a febbraio di quest'anno il ministero del Petrolio ha dichiarato che intendeva produrre 200 mila barili.(Res)