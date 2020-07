Regno Unito: abolizione temporanea imposta bollo causa opinioni contrastanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione temporanea dell'imposta di bollo per le abitazioni ha causato opinioni contrastanti nel settore immobiliare. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". L'amministratore delegato del gruppo di consulenza Andrews Property Group, David Westgate, sostiene che quella del cancelliere Rishi Sunak sia "una mossa ad alto rischio" che potrebbe portare ad un radicale aumento dei prezzi nel breve termine. "Introdurre quest'abolizione temporanea dell'imposta di bollo è una scommessa se l'economia non si riprende entro la prossima primavera. E' possibile che lo scenario tra adesso e aprile dell'anno prossimo sia uno in cui un numero sproporzionato di persone acquista a prezzi più alti, seguito da un periodo nel quale i prezzi si abbassano quando l'imposta di bollo viene reintrodotta e i prezzi vengono riaggiustati", ha dichiarato Westgate. Secondo il consulente immobiliare, è probabile che a beneficiare maggiormente della decisione del cancelliere saranno i compratori più ricchi, non le persone che effettivamente hanno bisogno dell'abolizione. Westgate sostiene che misure di questo tipo modifichino completamente il mercato immobiliare e raramente implichino veri vantaggi per il compratore. (Rel)