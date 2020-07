Disabili:Campidoglio, al via domande per progetti "Dopo di noi", c'è tempo fino al 13 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ricorda che c'è tempo fino al 13 luglio per presentare le domande per partecipare ai progetti personalizzati "Dopo di noi". "Il servizio - spiega in una nota il Campidoglio - è rivolto a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che, con la perdita dei genitori, rischiano di trovarsi senza un fondamentale sostegno nella gestione e nello sviluppo della propria vita. Il bando pubblicato si basa sulle Linee guida sul 'Dopo di noi' recentemente approvate dalla giunta Capitolina: per ciascun beneficiario sarà definito un progetto personalizzato, predisposto da una equipe multidisciplinare, con l'obiettivo finale di garantire la massima espressione della persona e il raggiungimento della maggiore indipendenza possibile. È possibile presentare la domanda a mano presso il Punto unico di accesso (Pua) del Distretto sanitario di appartenenza o presso il segretariato sociale del Municipio, oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del Municipio di residenza. Per venire incontro ai cittadini in questo momento delicato, il bando - conclude la nota - prevede la possibilità di presentare la domanda anche senza l'intera documentazione richiesta, da integrare successivamente". (Com)