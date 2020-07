Emilia Romagna: Bonaccini, noi vicini all'agricoltura governo faccia altrettanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra presenza qui, oggi, vuole essere un ulteriore segnale di attenzione per il ferrarese. Voglio ribadire quanto ho detto, pochi giorni fa, ai sindaci riuniti a Ostellato, dopo la tromba d’aria: la Regione c’è". Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in visita alle aziende agricole del territorio ferrarese e all'assemblea di Coldiretti: "Quanto è accaduto in questi ultimi mesi ha dimostrato come i territori abbiamo bisogno di risposte adeguate, soprattutto da parte delle istituzioni, e tempestive. I danni del maltempo, il dramma del coronavirus, chiedono questo. La Regione fa la sua parte, e chiediamo al governo di fare altrettanto, stanziando ciò che serve a sostegno di imprese e produzioni che rappresentano un patrimonio da tutelare". Bonaccini ha concluso: "L’abbiamo scritto nel nostro programma di mandato: lavoriamo insieme per una nuova agricoltura, dove tecnologia e tradizione convivano per garantire sicurezza negli approvvigionamenti e qualità degli alimenti, insieme a reddito per le imprese e sostenibilità delle produzioni”.(Ren)