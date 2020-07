© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle obiezioni poste dai cosiddetti Paesi frugali il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha chiarito che il Recovery plan "è nell'interesse di tutti", non si tratta di un "trasferimento di denaro di contribuenti da un Paese ad un altro", ha precisato nel corso di una videointervista in streaming con "Bloomberg". (Rin)