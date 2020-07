Ue: Merkel, Europa ha bisogno di politica estera e di sicurezza forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno di una politica estera e di sicurezza forte e in questo un partner importante è rappresentato dal Regno Unito. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, presentando in aula al Parlamento europeo le priorità del semestre di presidenza tedesco del Consiglio dell'Unione europea. "Viviamo in un momento di sconvolgimento globale dove i rapporti di forza si spostano e l'Europa deve sempre più far affidamento sulle proprie forze", ha detto. "Abbiamo bisogno di una politica estera e di sicurezza forte. Un partner importante in questo è il Regno Unito. Le nostre relazioni future ci occuperanno nel prossimo semestre in maniera intensa. I progressi finora si contano sulle dita di una mano. Vogliamo raggiungere un accordo che venga ratificato entro la fine dell'anno. Io mi impegnerò per una soluzione positiva, ma dovremo prepararci anche al caso in cui non ci sarà accordo", ha aggiunto. (segue) (Beb)