Ue: Merkel, Europa ha bisogno di politica estera e di sicurezza forte (2)

- In politica estera Merkel ha detto che intende avere progressi sul lavoro per l'adesione della Macedonia del Nord e dell'Albania, importante per dare una prospettiva europea alla regione; sulle relazioni tra Unione europea e Unione africana, così da affrontare anche la questione migratoria; sulle relazioni strategiche con la Cina "contraddistinte da forti rapporti commerciali, ma anche da idee diverse delle nostre società. Vogliamo portare avanti un dialogo aperto con la Cina", ha proseguito. In merito alla conferenza sul futuro dell'Europa, infine, Merkel ha spiegato di preferire "una conferenza che si concentri su pochi temi" ma "che possa ascoltare i cittadini in tutti i paesi". (Beb)