Decreto Semplificazioni: Coldiretti, perso l'89 per cento della pioggia caduta

In un Paese come l'Italia che per carenze infrastrutturali perde l'89 per cento della pioggia caduta la vera grande opera prioritaria sarebbe la realizzazione di una grande rete di bacini diffusi capace di garantire una costante disponibilità di acqua per l'agricoltura e la produzione di cibo, oltre che per gli impianti per energia rinnovabile e gli stessi usi domestici. E' quanto ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione dell'Assemblea dell'Anbi, l'Associazione nazionale delle Bonifiche, mentre è in discussione il Dl Semplificazioni. I temi della disponibilità idrica e dell'irrigazione hanno le carte in regola per entrare – ha spiegato Prandini - nel progetto di investimenti strategici che il nostro Paese deve presentare all'Unione Europea per spendere i fondi messi a disposizione da Bruxelles con il recovery fund. Un intervento, peraltro, perfettamente in linea con gli obiettivi del Green Deal promosso dalla Ue per salvare il clima.