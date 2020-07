Ue: Conte a "La Vanguardia", in questa crisi così grave o vinciamo tutti o perdiamo tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portogallo e Spagna, così come la Francia, sono stati i Paesi che per primi hanno raccolto l’appello dell’Italia a mobilitarsi con forza affinché in Europa maturasse la consapevolezza che ad una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti si rispondesse con decisioni e misure altrettanto straordinarie. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista concessa oggi al quotidiano spagnolo "La Vanguardia" nel corso della sua visita a Madrid. Conte ha osservato che "all’inizio la nostra iniziativa ha incontrato non poche resistenze" e "sembrava quasi visionario immaginare un’Europa che finanzia con risorse comuni uno sforzo comune di ripresa". Se il prossimo Consiglio europeo approverà il piano per la ripresa "rapidamente e senza compromessi al ribasso", secondo Conte, "sarà un successo dell’Europa nel suo complesso". (segue) (Res)