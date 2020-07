Ue: Conte a "La Vanguardia", in questa crisi così grave o vinciamo tutti o perdiamo tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia necessario che tutti i nostri partner comprendano che la nostra casa comune offre vantaggi a tutti - ha dichiarato il premier -. L’Europa non è un gioco a somma zero, ma una rilevante realtà economica e politica, un attore del quale tutti devono tenere conto nel mondo multipolare che si viene disegnando. Paesi come l’Italia, il Portogallo e la Spagna possono in questo momento esercitare un’influenza importante per indirizzare la politica comune verso obiettivi di rilancio economico che creino prosperità per tutti e salvaguardino il mercato unico. Il vero rischio di chiusure nazionalistiche è l’indebolimento del nostro Continente e un peggioramento per tutti. Qui o vinciamo tutti, o perdiamo tutti", ha dichiarato. (Res)