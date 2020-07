Romania: fatturato commercio al dettaglio aumentato del 18,5 per cento a maggio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio al dettaglio in Romania è aumentato su base mensile a maggio 2020 sia come serie lorde, del 18,5 per cento, che come serie adeguate in base al numero di giorni lavorativi e stagionalità, del 20,2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. L'aumento è avvenuto principalmente a seguito dell'aumento del commercio al dettaglio di carburante (+29,5 per cento), delle vendite di prodotti non alimentari (+28,2 per cento) e delle vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,3 per cento). D'altra parte, rispetto al medesimo mese del 2019, a maggio il fatturato del commercio al dettaglio (ad eccezione del commercio di autoveicoli e motocicli) è aumentato del 20,2 per cento come serie lorde mentre come serie rettificate è calato del 5,3 per cento. Su base annua, nel periodo gennaio-maggio il fatturato del commercio al dettaglio è aumentato dello 0,1 per cento. (Rob)