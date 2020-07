Umbria: Porzi (Pd), Regione faccia di più a contrasto delle dipendenze giovanili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mettere in pratica azioni volte a contrastare le varie forme di dipendenza, soprattutto quelle legate all’età adolescenziale”. Lo ha affermato il consigliere regionale umbro del Partito democratico, Donatella Porzi che ha annunciato un'interrogazione sul tema. Dopo la morte di due giovani ternani, Porzi ha chiesto di: "Intervenire urgentemente per far fronte ad un'emergenza sulla quale ogni istituzione, a partire dalla Regione, è chiamata a intervenire con tutti gli strumenti necessari”. Quindi ha aggiunto: "Il contrasto alle dipendenze rappresenta una priorità assoluta per la quale la giunta regionale è chiamata a mettere in pratica un’ampia azione di sensibilizzazione, attraverso un’attività di informazione e formazione sul territorio con il coinvolgimento diretto, oltre che delle amministrazioni locali, della scuola, delle federazioni e associazioni sportive e culturali affinché possa prevalere la consapevolezza tra comportamento e salute, fisica e mentale”. Quindi ha concluso: "Tutti noi, al di là di ogni appartenenza politica, siamo chiamati ad una azione condivisa e strutturata che possa rappresentare un supporto intelligente e concreto per le famiglie e per tutte le realtà che quotidianamente operano con i giovani”. (Ren)