Sud: M5s, gravi le parole di Bonaccini sul meridione, abbandonare deleteria visione nordista

- Ci sorprendono negativamente le parole del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo cui il governo dovrebbe dare precedenza al Nord Italia perché produce più della metà del Pil nazionale. Lo dichiarano in una nota il capogruppo della commissione Finanze Nicola Grimaldi e la presidente della commissione d'inchiesta sul sistema bancario Carla Ruocco. "È la solita tesi divisiva per la quale il Sud Italia rappresenterebbe una zavorra per la crescita del Paese, e andrebbe sostanzialmente lasciato al suo destino. Informiamo il governatore che questa tesi è stata ampiamente smentita dai numeri. Il Sud ha pagato di più la crisi del decennio passato in termini di Pil e occupazione non perché incapace o scansafatiche, ma proprio perché lo Stato si è progressivamente ritirato concentrando nel Nord le poche risorse a disposizione", aggiungono, secondo cui si tratta di una scelta che ha avuto ripercussioni sulla crescita di tutto il paese, visto che, come noto, dai consumi meridionali dipende una quota significativa delle vendite delle imprese settentrionali. (segue) (Rin)