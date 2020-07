Sud: M5s, gravi le parole di Bonaccini sul meridione, abbandonare deleteria visione nordista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per amor di precisione, vorremmo ricordare a Bonaccini i dati ufficiali pubblicati dai Conti Pubblici Territoriali: ebbene, limitandoci al periodo 2014-2016, a fronte di una popolazione del 34 per cento il Mezzogiorno ha ricevuto in spesa pubblica complessiva appena il 28 per cento, per un ammanco medio annuo di 61 miliardi di euro. La stessa quota 34 che riguarda gli investimenti pubblici è ancora lungi dall'essere rispettata. Il Sud ha già pagato con gli interessi la ritirata progressiva dello Stato e un trasferimento netto di risorse al Nord Italia", prosegue la nota. "Sarebbe ora di archiviare una lunga stagione di diseguaglianze territoriali che ha penalizzato anche le piccole medie imprese e i lavoratori del Nord e ha trasformato un'economia trainata dalla domanda interna in un'economia legata strettamente alle oscillazioni del mercato internazionale. Le parole di Bonaccini sono fuori tempo massimo, e ci auguriamo che vengano corrette il prima possibile", concludono i rappresentanti del M5s. (Rin)