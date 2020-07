Speciale infrastrutture: Polonia, firmato accordo di collaborazione tra nuovo aeroporto Cpk e porto di Gdynia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marek Grobarczyk, ministro degli Affari marittimi e della navigazione interna polacco, e Marcin Horala, viceministro dell'infrastruttura e portavoce del governo di Varsavia per le questioni legate al progetto dell'aeroporto centrale di comunicazione (Cpk) hanno firmato a Gdynia un accordo sulla cooperazione per la costruzione di Trasa Czerwona (Rotta Rossa, un sistema di superstrade). In questo modo i ministri hanno iniziato la collaborazione tra il porto a Gdynia e Cpk con lo scopo di finanziare l'infrastruttura stradale Trasa Czerwona attraverso i fondi destinati per lo sviluppo di Cpk. Alla firma hanno partecipato anche il primo ministro Mateusz Morawiecki e il commissario del governo dalla Pomerania, Dariusz Drelich. "Il progetto Trasa Czerwona che stiamo avviando è un elemento importante nell'ampliamento della nostra infrastruttura portuale", ha detto Morawiecki. Grazie alla Trasa Czerwona sarà ancora più facile organizzare il trasporto delle merci. Il primo ministro ha sottolineato anche che negli ultimi anni si è osservato un grande sviluppo della comunicazione in Polonia il che attira gli investitori del tutto il mondo. (Vap)