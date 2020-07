Speciale infrastrutture: Mit, legge per norme omogenee e circolare per controlli su sicurezza in gallerie e viadotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge per assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei viadotti e delle gallerie esistenti lungo tutta la rete stradale e autostradale: attraverso apposite linee guida, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con le Regioni, Province e Comuni per le gallerie e viadotti di proprietà di questi enti. E' - riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - la norma nel decreto Semplificazioni approvata dal Consiglio dei ministri su proposta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per definire un quadro di regole tecniche certe e valide per tutti i gestori sull'intero territorio nazionale. (Com)