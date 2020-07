Speciale infrastrutture: decreto Semplificazioni, Morelli (Lega), legge su cloud nazionale pronta, M5s ascolti suo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, deputato e responsabile Tlc della Lega, afferma che fare ordine nelle infrastrutture "è doveroso ma ora si deve entrare nel vivo e il Parlamento è il luogo dove discutere di una struttura fondamentale come il cloud nazionale. La Lega - spiega in una nota - ha presentato una proposta strutturata e coerente con le esigenze del Paese sul tema, ed è pronta alla discussione in Parlamento della norma che prevede l'istituzione di un cloud nazionale, concepito come una cassaforte dei dati degli italiani messa a disposizione delle istituzioni locali e nazionali per la gestione dei dati raccolti, federata a livello europeo e con un'Authority moderna, che superi quelle esistenti nate nel secolo scorso. Attendiamo che il Movimento cinque stelle calendarizzi l'iniziativa, che - conclude Morelli - deve essere frutto del lavoro parlamentare e non di un decreto, perché sulla gestione dei dati sarebbe un gravissimo attentato alle basi democratiche di un Paese al passo coi tempi". (Com)