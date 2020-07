Speciale infrastrutture: Mit, con "Italia Veloce" 12 nodi ferroviari tra le opere prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Italia Veloce" ed è il Piano delle infrastrutture e dei trasporti "per un’Italia ad Alta velocità" a cura del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Programma nazionale di riforma 2020 del governo. Un piano di investimenti - si legge nel documento del Mit - per il rilancio del settore e dell’economia con 131 miliardi di euro già disponibili per "40 opere prioritarie" e "66 programmi di interventi classificati come progetti in realizzazione, cioè opere in corso o in avvio" e ancora "project review, revisione di progetti da ottimizzare e progetti di fattibilità per gli interventi privi di progettazione completa". (Rin)