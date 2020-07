Speciale infrastrutture: Mit, con "Italia Veloce" 15 direttrici ferroviarie tra le opere prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle direttrici ferroviarie individuate come "opere prioritarie" da "Italia Veloce", il Piano delle infrastrutture e dei trasporti "per un’Italia ad Alta velocità" del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti figurano: la nuova linea Torino-Lione, in particolare il tunnel di base e l'adeguamento linea storica; le connessioni con i valichi svizzeri: potenziamento Gallarate-Rho, raddoppio Vignale-Oleggio-Arona, potenziamento asse del Sempione; la velocizzazione Torino/Milano-Genova: quadruplicamento Milano-Pavia, Avr Milano-Tortona-Genova, Avr Torino-Alessandria-Genova; il nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi; la linea Brescia Verona Padova; il potenziamento Venezia-Trieste, upgrading infrastrutturale e tecnologico Trieste-Divaca, raddoppio Udine-Cervignano; la tratta di valico del Brennero: galleria e lotto 1 (Fortezza-P. te Gardena); la velocizzazione Bologna-Lecce; raddoppio Termoli-Lesina; il raddoppio e velocizzazione Cancello-Frasso- Telesino-Vitulano-Apice ed Orsara-Bovino-Cervaro; nuova tratta di valico Apice-Orsara; integrazione linea Cancello-Napoli con Av/Ac; l'upgrading tecnologico ed infrastrutturale itinerario Napoli-BariLecce/Taranto; l'upgrading infrastrutturale e tecnologico; variante Agropoli; il raddoppio e velocizzazione Messina-Catania-Siracusa; il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina; Pontremolese. (Rin)