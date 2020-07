Speciale infrastrutture: decreto semplificazioni, Cavallari (Iv Lazio), idea Renzi su infrastrutture diventa realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulle Semplificazioni "ha inserito opere strategiche per la nostra Regione: il governo ha recepito le sollecitazioni di Matteo Renzi di finanziare opere pubbliche da commissariare". Lo afferma, in una nota, il capogruppo consigliere regionale di Italia Viva del Lazio, Enrico Cavallari. "Per il Lazio, si apriranno cantieri strategici, puntando a creare occupazione e servizi per i cittadini. Una grande vittoria di Italia Viva: una forte spinta a creare investimenti e ripartire - aggiunge Cavallari -. Per il Lazio si tratta di opere che interesseranno: la linea Roma-Pescara e la chiusura dell'anello ferroviario di Roma; la Ss 675 Umbro-Laziale; il sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, la tratta Monte Romano Est - Civitavecchia; il completamento del collegamento stradale A12 Tarquinia - San Pietro in Palazzi; il collegamento autostradale Roma-Latina; il collegamento stradale Cisterna-Valmontone e le relative opere connesse e la strada Statale Salaria potenziamento a 4 corsie; l'Acquedotto del Peschiera, per cui viene considerato decisivo l'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento potabile", conclude Cavallari. (Com)